Первая попытка произойдет во вторник 20 октября.

Зонд OSIRIS-REx попытается забрать грунт с астероида Бенну. Об этом журналистам рассказала представитель аэрокосмической корпорации Lockheed Martin Бет Бак. Днем 20 октября (около 11 часов по времени Восточного побережья США или 18 часов вечера по московскому времени) аппарат предпримет первую попытку забора материала. Однако об успешности выполнения миссии специалисты узнают только в течение нескольких следующих дней.

Последний набор команд для зонда проходит проверку и будет направлен на борт в ближайшее время. Во вторник начнется маневр схода зонда с орбиты вокруг астероида, будет развернута штанга с прибором для забора образца грунта Бет Бак, представитель аэрокосмической корпорации Lockheed Martin

Эксперт уточнила, что на данном этапе солнечные батареи зонда будут развернуты таким образом, чтобы не помешать маневру. В 18:12 по времени ВОсточного побережья США штанга зонда коснется поверхности астероида в точке "Найтингейл" на 16 секунд. Капсула с азотом выбросит вещество. Под действием газа частицы грунта должны оторваться от поверхности объекта. Далее они будут втянуты в прибор для забора проб.

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