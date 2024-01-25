Зонд NASA "Люси" сделал крупный план астероида странной формы

Космический аппарат "Люси" американского национального агентства по исследованию космического пространства и аэронавтике (NASA) успешно пролетел мимо второго астероида из списка обязательных для наблюдения в эти выходные и отправил снимки, демонстрирующие причудливую двухлопастную форму вытянутого объекта. Оказывается, астероид Дональд Джохансон, названный в честь антрополога, обнаружившего окаменелости предка человека по имени Люси, представляет собой так называемую контактную двойную систему с парой выступов на узкой "шее". В сегодняшнем сообщении об изображении НАСА сравнивает эту структуру с парой вложенных друг в друга рожков для мороженого.

"Астероид Дональдджохансон имеет поразительно сложную геологическую структуру. По мере того, как мы будем детально изучать сложные структуры, они раскроют важную информацию о строительных блоках и процессах столкновения, которые сформировали планеты нашей Солнечной системы. Хэл Левисон, планетолог из Юго-Западного исследовательского института, который является главным исследователем миссии "Люси"

Напомним, что 20 апреля "Люси" приблизилась к "Дональдджохансону" на расстояние 600 миль (960 километров) и каждые две секунды делала снимки, пролетая мимо. Снимки подтвердили, что астероид является контактным двойником, то есть составным объектом, образованным в результате столкновения двух меньших небесных тел. "Дональдджохансон" оказался несколько крупнее, чем предполагалось ранее: его длина составляет около 5 миль (8 километров), а ширина в самом широком месте — 2 мили (3,5 километра).

Пасхальное столкновение произошло через три с половиной года после запуска "Люси" и через 17 месяцев после того, как зонд шириной 16 метров пролетел мимо своего первого астероида-цели "Динкинеш" и мини-спутника под названием Селам. Как и Дональд-Джохансон, Селам оказался контактным двойником. Ученые считают, что обе встречи "Люси" с астероидами в главном поясе астероидов, который находится между орбитами Марса и Юпитера, были лишь разминкой перед главным событием миссии: подробным изучением так называемых троянских астероидов Юпитера. Такие астероиды безвредно удерживаются в точках резонанса на орбите Юпитера из-за гравитационного влияния гигантской планеты. Ни один космический аппарат никогда не приближался к троянским астероидам Юпитера.

Потенциал для того, чтобы по-настоящему открыть новое окно в историю нашей Солнечной системы, когда "Люси" доберётся до троянских астероидов, огромен. Том Стэтлер, научный сотрудник программы NASA по миссии "Люси"

В течение следующих нескольких недель исследователи будут получать, обрабатывать и анализировать данные с чёрно-белого фотоаппарата "Люси", а также с её цветного фотоаппарата, инфракрасного спектрометра и тепловизора. Предполагается, что большую часть этого года космический аппарат будет путешествовать по главному поясу астероидов. Первая встреча "Люси" с троянским астероидом Юпитера, известным как Эврибат, должна состояться в августе 2027 года. В период с 2027 по 2033 год последуют ещё четыре встречи с троянскими астероидами.

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Фото и видео: YouTube / VideoFromSpace

