Космический корабль Lucy готовится ко второму столкновению с астероидом

Это предстоящее событие представляет собой масштабную «генеральную репетицию» основной миссии "Люси" на следующее десятилетие: исследование нескольких троянских астероидов, которые вращаются вокруг Солнца вместе с Юпитером.

Космический аппарат "Люси" НАСА находится на расстоянии шести дней и менее 50 миллионов миль (80 миллионов километров) от своего второго сближения с астероидом, на этот раз с небольшим астероидом главного пояса Дональдджохансон. Первое сближение "Люси" с астероидом — пролет мимо крошечного астероида главного пояса Динкинеш и его спутника Селам произошло 1 ноября 2023 года и дало команде возможность провести системное тестирование, на основе которого они будут действовать во время предстоящего пролёта.

Ближайшее сближение "Люси" с "Дональдджохансоном" произойдёт 20 апреля в 13:51 часов дня по восточному поясному времени на расстоянии 596 миль (960 километров). Примерно за 30 минут до ближайшего сближения "Люси" сориентируется для отслеживания астероида, во время чего её антенна с высоким коэффициентом усиления отвернётся от Земли, прервав связь.

Управляемая системой слежения за терминалом, "Люси" будет автономно вращаться, чтобы держать "Дональда Джонсона" в поле зрения. При этом "Люси" будет выполнять более сложную последовательность наблюдений, чем та, что использовалась на "Динкинеше". Все три научных прибора — камера с высоким разрешением для получения изображений в оттенках серого под названием LORRI, цветная камера и инфракрасный спектрометр под названием Ralph и инфракрасный спектрометр дальнего действия под названием TES — будут выполнять последовательности наблюдений, очень похожие на те, что будут проводиться на троянских астероидах. Однако, в отличие от "Динкинеша", "Люси" перестанет отслеживать "Дональда Джонсона" за 40 секунд до максимального сближения, чтобы защитить свои чувствительные приборы от яркого солнечного света.

Если бы вы сидели на астероиде и наблюдали за приближением космического аппарата "Люси", вам пришлось бы прикрывать глаза от солнца, пока "Люси" не выйдет из-за его бликов. После того, как "Люси" пройдёт мимо астероида, мы поменяемся местами, поэтому нам придётся прикрывать приборы таким же образом. руководитель этапа сближения Майкл Винсент из Юго-Западного исследовательского института (SwRI) в Боулдере, штат Колорадо

Экспертнапомнил, что указанные приборы предназначены для съёмки объектов, освещённых солнечным светом, который в 25 раз слабее, чем на Земле, поэтому, если смотреть на солнце, это может повредить наши камеры. К счастью, это единственная из семи встреч "Люси" с астероидами, обладающими такой сложной геометрией. Во время встреч с троянцами, как и с Динкинеш, космический аппарат сможет собирать данные на протяжении всей встречи. После максимального сближения космический аппарат "наклонится назад", переориентировав свои солнечные батареи обратно на Солнце. Примерно через час космический аппарат восстановит связь с Землёй.

Одна из самых странных вещей, которые приходят в голову при мысли об этих дальних космических миссиях, — это то, насколько медленная скорость света. "Люси" находится на расстоянии 12,5 световых минут от Земли, а это значит, что любой сигнал, который мы посылаем, доходит до космического корабля за это время. Затем проходит ещё 12,5 минут, прежде чем мы получаем ответ "Люси", что нас услышали. Итак, когда мы запрашиваем воспроизведение данных после ближайшего сближения, проходит 25 минут с момента запроса до получения снимков на земле. руководитель этапа сближения Майкл Винсент из Юго-Западного исследовательского института (SwRI) в Боулдере, штат Колорадо

Как только состояние космического аппарата будет подтверждено, инженеры прикажут "Люси" передать научные данные, полученные в ходе сближения, на Землю. Этот процесс займёт несколько дней. Дональдджохансон — это фрагмент, образовавшийся в результате столкновения 150 миллионов лет назад, что делает его одним из самых молодых астероидов главного пояса, когда-либо посещавшихся космическими аппаратами.

Тот факт, что каждый новый астероид, который мы посещаем, поражает нас, означает, что мы только начинаем понимать глубину и богатство этой истории. Телескопические наблюдения намекают на то, что у Дональда Джонсона будет интересная история, и я ожидаю, что снова буду удивлён. Том Стэтлер, учёный, занимающийся программой миссии "Люси" в штаб-квартире НАСА в Вашингтоне

Ученые наблюдают экзотическую квантовую фазу, которая раньше считалась невозможной.

Фото и видео: YouTube / NASA Goddard