Австралийка Мэгги Бир добавляет в болтунью неожиданный ингредиент.

Знаменитый повар рассказала о секретном ингредиенте идеальной яичницы. Собственным рецептом завтрака поделилась популярная в Австралии Мэгги Бир. Она раскрыла неожиданный ингредиент, который она добавляет во время приготовления яичницы-болтуньи.

Мэгги Бир объяснила, что изначально следует разбить четыре яйца и взбить их венчиком в горшочке. После этого в тару следует добавить треть стакана со сливками и посолить смесь.

Что я люблю — это использовать апельсиновую кожуру. Добавьте ее в смесь прямо сейчас, потому что чем дольше она в ней будет, тем больше вкуса вы получите прокомментировала известный шеф-повар

Бир заметила, что она предпочитает брать неочищенный апельсин, а затем натирает его на терке прямо в горшочек с яйцами. После этого смесь еще раз перемешивается при помощи венчика. Перед тем, как вылить ее на разогретую сковородку, саму сковороду следует смазать небольшим кусочком сливочного масла. Жарить болтунью следует несколько минут, при этом помешивая ее лопаткой. Повар любит подавать блюдо на тосте с маслом, предварительно поперчив яичницу.

Знаменитый повар раскрыл секрет идеального картофельного пюре.

Видео: Instagram / maggie_beer