Гордон Рамзи поделился свои рецептом яичницы-болтуньи.

Знаменитый повар раскрыл секрет идеальной яичницы. Об этом Гордон Рамзи рассказал на YouTube-канале WatchTheDaily. Специалист опубликовал ролик, в котором поделился советами по приготовлению завтрака. Он научил зрителей правильно готовить яичницу-болтунью.

Рамзи рассказал, что добавляет специи только в конце готовки. Он уверен, что многие солят блюда слишком рано, поэтому яичница получается водянистой. На самом деле в сотейник следует помещать три яйца, а вместо соли и приправ добавлять в него ломтик сливочного масла. После этого прибор сразу же необходимо поставить на сильный огонь. Содержимое сотейника следует непрерывно помешивать исключительно лопаточкой, а не венчиком. Повар периодически снимает сотейник с огня и продолжает помешивать яичницу на столе. После того, как смесь внутри стала однородной и загустевшей, в нее нужно добавить столовую ложку крем-фреша ( это французский продукт, который напоминает сметану). Затем блюдо можно солить и перчить.

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Видео: YouTube/WatchTheDaily

