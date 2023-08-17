Суд арестовал на два месяца повара, который избил работницу кафе на Камчатке

Мужчина вступил в конфликт с девушкой, которая сделала ему замечание.

Суд арестовал на два месяца повара Дмитрия Рязанова, который избил работницу кафе на Камчатке. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в заведении в поселке Сокоч. 41-летний мужчина вступил в конфликт с работницей кафе, которая сделала ему замечание. В ответ повар накинулся на девушку с кулаками, а также начал избивать ее ногами. Отмечается, что ранее Рязанов был неоднократно судим. По предварительной информации, он пришел на работу в нетрезвом состоянии. Девушка с множественными переломами кости черепа и лицевых костей была госпитализирована. Ее состояние оценивается как стабильное.

Ранее мы сообщали, что в Калужской области пресечено нелегальное производство сигарет.

Видео: Telegram / SHOT