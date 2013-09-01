В Калужской области пресечено нелегальное производство сигарет

Ирина Волк рассказала, что на производстве работали мигранты из Средней Азии.

Сотрудники российских правоохранительных органов по столице пресекли деятельность двух цехов, в котором сотрудники нелегально производили сигареты. Соответствующей информацией с журналистами поделилась официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она уточнила, что криминальный бизнес был организован на территории арендованных складских помещений на территории Калужской области. Далее продукция сбывалась по регионам страны. Оперативники изъяли во время обысков две технологические линии полного цикла производства табачных изделий, а также сырье, упаковочные материалы, более 150 тысяч пачек готовой продукции без предусмотренной законом маркировки, порядка 1,5 млн неупакованных сигарет.

Задержаны работавшие на производстве 14 граждан государств Средней Азии. Установлено, что они нарушали режим пребывания на территории Российской Федерации и занимались незаконной трудовой деятельностью. пресс-служба МВД России

В отношении фигурантов расследования в настоящее время составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 18.8 и 18.10 КоАП. Дополнительно расследуется уголовное делопо части 6 статьи 171.1 УК РФ

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Фото и видео: МВД Медиа