Виталий Миненко расстрелял мужчину из-за неприязни к населению ДНР.

Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к 21 году лишения свободы стрелка войсковой части А-7037 территориальной обороны Вооруженных сил Украины Виталия Миненко за убийство мирного жителя города Мариуполя. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы Главной военной прокуратуры страны. Известно, что трагедия произошла 30 марта 2022 года, когда во время наблюдения за обстановкой в регионе мужчина выявил она одной из улиц безоружного мужчину. Из-за неприязни к населению ДНР, военнослужащий киевского режима несколько раз выстрелил по прохожему из автоматического оружия. Жертва скончалась на месте.

Суд согласился с позицией гособвинителя - представителя военной прокуратуры Объединенной группировки войск и приговорил Миненко к 21 году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. пресс-службв ГВП России

В результате представителю ВСУ было предъявлено обвинение в убийстве по мотивам ненависти и жестоком обращении с гражданским населением, использовании в вооруженном конфликте запрещенных методов и средств ведения боя.

В ДНР к пожизненному сроку приговорили военного ВСУ за убийство четырех жителей Мариуполя.

Фото и видео: Следственный комитет РФ