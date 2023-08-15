В ДНР к пожизненному сроку приговорили военного ВСУ за убийство четырех жителей Мариуполя

Василий Шитри убил четырех жителей Мариуполя.

Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к пожизненному сроку представителя Вооруженных сил Украины Василия Шитри. В пресс-службе Следственного комитета РФ пояснили, что решение вынесено в адрес 20-летнего молодого человека. Он признан виновным по статье за убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти, а также за использование запрещенных методов и средств войны. Известно, что юноша проходил службу в минометном расчете 56-й мотопехотной бригады ВСУ. В рамках своей деятельности фигурант убил четырех мирных жителей в городе Мариуполь.

Верховный суд ДНР вынес приговор по уголовному делу в отношении 20-летнего военнослужащего. Признан виновным по пунктам "а", "ж", "л" части 2 статьи 105 УК РФ , части 1 статьи 356 УК РФ. пресс-служба прокуратуры по региону

Следователи установили, что военнослужащий в начале апреля 2022 года расстрелял из автомата двух мужчин и двух женщин.Речь идет о прохожих, которые двигались по проспекту Никопольский. От полученных ранений все четверо жертв скончались на месте.

ФСБ задержала жителя Самарской области, отправлявшего Киеву данные о военных эшелонах.

Фото и видео: Следственный комитет России