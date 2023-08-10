ФСБ задержала жителя Самарской области, отправлявшего Киеву данные о военных эшелонах

Силовики поймали мужчину, который работал на украинские спецслужбы.

ФСБ России задержала по подозрению в государственной измене жителя Самарской области, отправлявшего украинским спецслужбам сведения о движении российских воинских эшелонов. Соответствующее заявление сделали представители Центра общественных связей силового ведомства страны. Подозреваемый инициировал переписку с иностранными кураторами при помощи мессенджера в социальных сетях. По заданию киевского режима мужчина фотографировал военные объекты в российском регионе, а затем отправлял снимки с комментариями о месте съемки и количестве техники ВС РФ.

Пресечена направленная против безопасности России противоправная деятельность гражданина РФ, жителя Самарской области, причастного к государственной измене. ЦОС ФСБ РФ

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ. Местному жителю грозит наказание от 12 до 20 лет лишения свободы в колонии, либо пожизненный срок заключения.

В аэропорту Благовещенска задержали человека, собиравшегося воевать за ВСУ.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России