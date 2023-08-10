В аэропорту Благовещенска задержали человека, собиравшегося воевать за ВСУ

Суд заключил мужчину под стражу на два месяца.

В аэропорту Благовещенска задержали человека, собиравшегося воевать за Вооруженные силы Украины. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Амурской области.

Житель города пытался тайно улететь на Украину, чтобы перейти на сторону противника для участия в боевых действиях. Он вступил в электронную переписку с представителем украинского националистического формирования, от которого получал инструкции по конспиративному выезду из страны.

Сотрудники ФСБ задержали мужчину в аэропорту областного центра Приамурья. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к государственной измене. Суд заключил мужчину под стражу на два месяца.

Ранее мы сообщали, что в Крыму задержали диверсанта, подорвавшего газопровод.

Видео: УФСБ России по Амурской области