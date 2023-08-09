В Крыму задержали диверсанта, подорвавшего газопровод

Мужчина дал признательные показания.

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали на территории Крыма диверсанта, который подорвал газопровод по заданию украинских кураторов из спецслужб. Соответствующее заявление сделали представители Центра общественных связей силового ведомства. Оперативники пояснили, что у подозреваемого изъято два килограмма взрывчатки "С-4". Известно, что в июне прошлого года в Павлограде Днепропетровской области киевский режим завербовал к себе мужчину, который прошел курс по диверсионного-разведывательной подготовке. Затем его переправили на полуостров.

Пресечена преступная деятельность гражданина России, 1980 года рождения, причастного к совершению диверсионно-террористического акта на объекте энергетической инфраструктуры республики Крым по заданию украинских спецслужб. пресс-служба ФСБ РФ по региону

Специалисты установили, что 23 июня 2023 фигурант расследования осуществил подрыв газопровода в поселке Кореиз с использованием самодельного взрывного устройства, который получил при помощи тайника. В отношении мужчины ведется уголовное дело по части 1 статьи 205 и части 1 статьи 222 УК РФ. Речь идет о террористическом акте и незаконном приобретении, хранении, сбыте, перевозке взрывчатых веществ. В настоящее время подозреваемый арестован. Он дал признательные показания.

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Фото и видео: ЦОС ФСБ России