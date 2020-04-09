Супермодель Тайра Бэнкс рассказала о своем меню на карантине

В ее рацион входят бублики, бекон, чипсы и тако.

Американская супермодель опубликовала на своей странице в Instagram новое видео, в котором рассказала, чем питается в период карантина. Звезда заявила, что набрала уже почти 15 кг. При этом останавливаться она не собирается. "Однажды я сброшу вес, но не сегодня", - говорит Тайра.

О том, как аппетитно супермодель питается на изоляции, можно слушать бесконечно. В рацион Тайры входят бублики с крем-чизом, зажаренный бекон, чипсы, тако и много других вкусностей и вредностей.

Несмотря на набранные килограммы, модель по-прежнему остается в хорошей форме и продолжает удивлять поклонников своим изяществом и красотой.

Тайра приобрела мировую известность, работая моделью в Париже, Милане, Лондоне, Токио и Нью-Йорке. Однако ее коммерческим прорывом стало появление на телевидении. Тайра создала реалити-шоу "Топ-модель по-американски", которое пользуется большой популярностью во всем мире. Кроме того, совместно с Эштоном Кутчером она была ведущей шоу True Beauty. Также она вела собственный проект "Шоу Тайры Бэнкс".

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Видео: Instagram / tyrabanks