Шеф-повар из Петербурга Александр Белькович рассказал, чем заменить гречку и макароны

Он отметил, что есть масса других универсальных и недорогих продуктов.

Шеф-повар из Петербурга, автор кулинарных книг и ведущий шоу на СТС "ПроСТО кухня" Александр Белькович рассказал Piter.TV, чем можно заменить гречку и макароны, чтобы немного разнообразить свой рацион в период пандемии коронавируса. Он заявил, что есть масса других универсальных и недорогих продуктов. В их числе курица, тушенка, сыр и сосиски, которые могут войти в состав практически любого блюда.

Кроме того, нельзя забывать и про витамины. По словам шеф-повара, чтобы укрепить иммунитет, каждый может делать себе полезные напитки.

Безусловно, сейчас не обойтись без фруктов, которые также нужны для приготовления полезных напитков: яблоки, бананы, апельсин, лимон, имбирь и так далее. К тому же весна у нас не теплая, так что можно запастись и корнеплодами: картошкой, свёклой, морковью, луком и другими овощами. Александр Белькович

Ранее Александр Белькович поделился с Piter.TV рецептом "Гречки Карри".

Фото: Instagram / sashabelkovich