Роб Никсон поделился собственным секретом по изготовлению картофельного пюре.

Знаменитый повар раскрыл секрет идеального картофельного пюре. Об этом сообщили журналисты Daily Mirror со ссылкой на австралийского специалиста по имени Роб Никсон. Он описал собственный способ приготовления блюда.

Роб Никсон сначала ставит на огонь кастрюлю с подсоленной водой. Пока вода нагревается, повар занимается чисткой картофеля. По словам эксперта, картофель необходимо резать пополам, а после варить в течение 12-15 минут. Затем повар сливает воду при помощи дуршлага, мнет картофель при помощи пресс-пюре. В завершении от добавляет в полученную массу соль, белый перец и мягкое сливочное масло, а затем перемешивает ингредиенты.

Повар отмечает, что в приготовлении пюре важную роль играет молоко. Никсон наливает его в кастрюлю, а после ставит тару на сильный огонь. Затем в молоко специалист добавляет картофельные очистки. По мнению австралийца, именно в этом и заключается секрет правильного картофельного пюре.

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Роб Никсон добавил, что после процедуры молоко необходимо обязательно очистить и добавить в пюре. После этого блюдо готово к употреблению.

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