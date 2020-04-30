Петербургский шеф-повар бесплатно готовит и доставляет пиццу для медперсонала

Это возможно за счет средств, которые повару перечисляют жители.

Шеф-повар из Петербурга готовит и бесплатно доставляет пиццы в больницы города, которые лечат больных коронавирусной инфекцией.

Василий Долматов 18 апреля запустил акцию "Пиццу в больницу". Выручка от заказанных пицц, которые он готовит дома, идет на приготовление блюда для врачей. Некоторые горожане стали безвозмездно перечислять ему деньги. На данный момент Василий доставил 40 пицц. Так, например, он навестил городскую больницу Святого Георгия и несколько раз городскую больницу №2.

Ранее стало известно, что в Петербурге добровольцы будут доставлять домой врачей.

Видео: В. Долматов / Instagram