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В Петербурге добровольцы будут доставлять домой врачей
Сегодня, 13:05
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге добровольцы будут доставлять домой врачей

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Многие медики сталкиваются с тем, что таксисты, узнав, где они работают, отказываются везти их домой.

Во вторник, 28 апреля, стало известно о том, что в Петербурге добровольцы будут доставлять домой врачей.  Об этом рассказал председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.

Как оказалось, многие таксисты отказываются подвозить медиков из-за опасений заразиться COVID-19.

Мы должны и обязаны помогать нашим врачам. И те обращения, которые будут поступать, найдут своего адресата

сказано в сообщении

Отмечается, что в Петербурге уже сформировали соответствующий список.

Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга раскрыли в каких районах больше пациентов с COVID-19.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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