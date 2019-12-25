Во вторник, 28 апреля, стало известно о том, что в Петербурге добровольцы будут доставлять домой врачей. Об этом рассказал председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.
Как оказалось, многие таксисты отказываются подвозить медиков из-за опасений заразиться COVID-19.
Мы должны и обязаны помогать нашим врачам. И те обращения, которые будут поступать, найдут своего адресата
сказано в сообщении
Отмечается, что в Петербурге уже сформировали соответствующий список.
Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга раскрыли в каких районах больше пациентов с COVID-19.
Фото:pixabay
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