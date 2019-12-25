  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Власти Петербурга раскрыли в каких районах больше пациентов с COVID-19
Сегодня, 11:23
643
IRINA_CHALKINA

Власти Петербурга раскрыли в каких районах больше пациентов с COVID-19

0 0

Карта была предоставлена в докладе известного кардиолога, руководителя центра Алмазова Евгения Шляхто.

Во вторник, 28 апреля, стало известно о том, что власти Петербурга раскрыли в каких районах больше пациентов с COVID-19. Соответствующий список был представлен в докладе руководителя центра Алмазова Евгения Шляхто.

Известно, что разработкой соответствующей карты занималась рабочая группа при Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения в Петербурге COVID-19.

На первом месте по пациентам с коронавирусной инфекцией Приморский район — наблюдается 2202, подтвержден COVID-19 у 120 человек. На втором месте Фрунзенский район, далее Невский район, Калининский район и Красносельский район. Меньше всего больных в Кронштадтском районе, там наблюдаются всего три человека.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге зафиксировали 198 новых случаев коронавируса.

Фото:Администрация Санкт-Петербурга

Теги: коронавирус спб, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

Обсуждение ( 0 )

Плюс
0
Минус
Аноним
Сегодня 13:03

почему-то на сайтах mash и коронавирусконтроль совсем другая карта, там в основном кудрово все зацепило, остальные районы меньше

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Плюс
0
Минус
Viktoria1983
Сегодня 13:00

Ищешь девушку для интим знакомств и общения?
приватный сайт поиске любовницы любовника для интимных встреч
 могут подойти вам Здесь: http://ruprivate.club/ ✅ 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии