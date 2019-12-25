Карта была предоставлена в докладе известного кардиолога, руководителя центра Алмазова Евгения Шляхто.

Во вторник, 28 апреля, стало известно о том, что власти Петербурга раскрыли в каких районах больше пациентов с COVID-19. Соответствующий список был представлен в докладе руководителя центра Алмазова Евгения Шляхто.

Известно, что разработкой соответствующей карты занималась рабочая группа при Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения в Петербурге COVID-19.

На первом месте по пациентам с коронавирусной инфекцией Приморский район — наблюдается 2202, подтвержден COVID-19 у 120 человек. На втором месте Фрунзенский район, далее Невский район, Калининский район и Красносельский район. Меньше всего больных в Кронштадтском районе, там наблюдаются всего три человека.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге зафиксировали 198 новых случаев коронавируса.

Фото:Администрация Санкт-Петербурга