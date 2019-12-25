Во вторник, 28 апреля, стало известно о том, что власти Петербурга раскрыли в каких районах больше пациентов с COVID-19. Соответствующий список был представлен в докладе руководителя центра Алмазова Евгения Шляхто.
Известно, что разработкой соответствующей карты занималась рабочая группа при Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения в Петербурге COVID-19.
На первом месте по пациентам с коронавирусной инфекцией Приморский район — наблюдается 2202, подтвержден COVID-19 у 120 человек. На втором месте Фрунзенский район, далее Невский район, Калининский район и Красносельский район. Меньше всего больных в Кронштадтском районе, там наблюдаются всего три человека.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге зафиксировали 198 новых случаев коронавируса.
Фото:Администрация Санкт-Петербурга
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почему-то на сайтах mash и коронавирусконтроль совсем другая карта, там в основном кудрово все зацепило, остальные районы меньше
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