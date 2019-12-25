В Петербурге зафиксировали 198 новых случаев коронавируса

55 пациентов выписали из больницы.

За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 6 411 в 83 регионах, в том числе без клинических проявлений 2609 (40,7%). В Петербурге выявили 198 новых случаев. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 1 110 человек, в том числе 55 человек в Петербурге. За сутки подтверждено 72 летальных случая с коронавирусом, в Петербурге не зафиксировано ни одного случая.

В Москве за сутки выздоровели более 600 человек с COVID-19.

Фото: Piter.TV