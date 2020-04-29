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Шеф-повар едва не сжег кухню во время прямого эфира

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Повару удалось потушить пламя, пока оно не распространилось дальше.

Шеф-повар едва не сжег кухню во время прямого эфира. Об этом сообщили британские журналисты в Twitter-аккаунте, принадлежащего программе "Этим утром" (This Morning). Передача выходит на телевизионном канале ITV. 

В посте представители программы рассказали, что шеф-повар по имени Джон Тород едва не лишился собственной кухни во время прямого эфира. Мужчина учил ведущих Холли Уиллоби и Филлипа Шофилда готовиться завтрак. Во время объяснений специалист случайно оставил полотенце на зажженной плите. Он не заметил оплошности и встал к огню спиной. В результате полотенце сильно заполыхало, на что обратили внимание ведущие. Благодаря этому Тороду удалось быстро потушить огонь. Повар не получил никаких ожогов.

99-летний ветеран возглавляет музыкальные чарты в Великобритании.

Фото и видео: Twitter/ thismorning

Теги: великобритания, прямой эфир, шеф-повар
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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