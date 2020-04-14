Полиция отпустила нарушителей без штрафа.

Пара занялась сексом возле королевского дворца и попала на видео. Об этом рассказали журналисты из The Sun. По данным издания, влюбленную пару застукал велосипедист, которые ехал с включенной камерой. Очевидец рассказал, что молодой человек и девушка затеяли интим в нескольких метрах от Букингемского дворца в Великобритании.

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Таблоид заметил, что инцидент произошел 11 апреля в Вестминстере. Утехи парочки были прерваны представителями конной полиции. Сотрудники согнали влюбленных с места и сделали им замечание по поводу их поведения. Они рекомендовали молодым людям сохранять социальную дистанцию. Автор видео удивился тому, что патруль отпустил нарушителей без выписанного штрафа.

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Видео: thesun.co.uk