99-летний ветеран возглавляет музыкальные чарты в Великобритании

Кавер-версия песни группы The Beatles мгновенно заняла первое место.

Как сообщил BBC, песня 99-летнего ветерана Второй Мировой войны Тома Мура, исполненная вместе с музыкантом Майклом Боллом, сразу возглавила британский чарт. Артист и ветеран исполнили вместе кавер-версию песни группы The Beatles "You Never Never Walk Alone". Таким образом, капитан Мур стал старейшим артистом, оказывавшимся на вершине хит-парада в Британии.

В записи песни также приняли участие врачи, деньги в поддержку которых ранее собирал Мур.

Ранее мы сообщали о том, что мировые звёзды дали 8-часовой онлайн-концерт в поддержку медиков. Деньги, собранные во время шоу, пойдут на закупку средств индивидуальной защиты для медиков, которые борются с пандемией коронавируса.

Видео: DeccaRecordsMusic / YouTube