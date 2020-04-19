Мировые звёзды дали 8-часовой онлайн-концерт в поддержку медиков

Деньги, собранные во время шоу, пойдут на закупку средств индивидуальной защиты для медиков, которые борются с пандемией коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения и благотворительная организация Global Citizen 18 апреля провели благотворительный онлайн-концерт "Единый мир: дома вместе".

Выступление мировых знаменитостей длилось 8 часов и было разделено на две части. Все деньги, собранные во время трансляции пойдут на покупку средств индивидуальной защиты для медиков, борющихся с коронавирусом.

Прямо из дома в концерте приняли участие Билли Айлиш, Леди Гага, Элтон Джон, Пол Маккартни, Билли Джо Армстронг, The Killers, Тейлор Свифт, Адам Ламберт и десятки других артистов. Концерт вели американские телеведущие Джимми Фэллон, Джимми Киммел и Стивен Кольбер.

Концерт завершился в 5 утра 19 апреля по московскому времени.

Видео: Global Citizen / YouTube

Текст: Ксения Миронова