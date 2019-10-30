Неизвестные с пистолетами ограбили дом Клаудио Маркизио

Разбойное нападение произошло вечером 29 октября в пригороде Турина.

Вечером 29 октября произошло разбойное нападение на дом бывшего игрока "Зенита" Клаудио Маркизио. Об этом сообщает ANSA.

По данным следствия, четверо неизвестных, вооружившись пистолетами, ворвались в дом в пригороде Турина и, угрожая спортсмену и его жене, заставили открыть сейф. Точная сумма ущерба устанавливается. Полиция ведет расследование.

В 2018 году Маркизио на правах свободного агента подписал двухлетний контракт с "Зенитом". В составе петербургской команды полузащитник играл под 10-м номером. 1 июля 2019 года стало известно, что сине-бело-голубые досрочно расторгли контракт с Маркизио. 3 октября спортсмен сообщил о прекращении футбольной карьеры.

Фото: Instagram / marchisiocla8