Неизвестные с пистолетами ограбили дом Клаудио Маркизио

Вечером 29 октября произошло разбойное нападение на дом бывшего игрока "Зенита" Клаудио Маркизио. Об этом сообщает ANSA.
По данным следствия, четверо неизвестных, вооружившись пистолетами, ворвались в дом в пригороде Турина и, угрожая спортсмену и его жене, заставили открыть сейф. Точная сумма ущерба устанавливается. Полиция ведет расследование.
В 2018 году Маркизио на правах свободного агента подписал двухлетний контракт с "Зенитом". В составе петербургской команды полузащитник играл под 10-м номером. 1 июля 2019 года стало известно, что сине-бело-голубые досрочно расторгли контракт с Маркизио. 3 октября спортсмен сообщил о прекращении футбольной карьеры.
Фото: Instagram / marchisiocla8
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