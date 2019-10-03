Клаудио Маркизио заявил о завершении профессиональной карьеры

Последним клубом итальянца был "Зенит".

В четверг, 3 октября, Клаудио Маркизио завершил о завершении профессиональной карьеры. Соответствующее заявление футболист сделал в Twitter.

Последним клубом итальянца был "Зенит". Маркизио объявил о заключении контракта 3 сентября. Соглашение было рассчитано на 2 года, он выступал под номером 10. Первая тренировка итальянского футболиста прошла 9 сентября. Маркизио провел в "Зените" девять матчей и забил два гола.

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Видео:Claudio Marchosio