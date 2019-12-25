Жизнь баров в Петербурге на самоизоляции стала сюжетом фотопроекта

К проекту планируют привлечь заведения из разных регионов России.

В сети публикуется документальный фотопроект о жизни барной индустрии в период самоизоляции. В нем принимают участие заведения со всей страны, в том числе и из Петербурга. Проект в Instagram-аккаунте организован в форме фэнзина (от английского "fan magazine" – любительское издание с ограниченным тиражом, прим.ред.).

К единой хронике подключились восемь заведений. По задумке, должен начаться #B4BarsOpen — челлендж, в рамках которого бары по всей стране запишут видео про свои карантинные будние и выложат в Instagram. Проект предлагает владельцам баров рассказать о том, как они собирали летнюю веранду, как запускали доставку и чему еще научились за эти три месяца.

Петербург представляют Paloma Cantina/El Copitas, "Цветочки" и BolshoyBar, однако в будущем список будет увеличиваться.

Мы продолжаем подключать бары, у нас по подходе бар "Ателье" и "НаВина" из СПБ, бары из Ростова, Нижнего Новгорода, Краснодара и, конечно, Москвы – отметил продюсер проекта Дима Петрович.

Напомним, в Петербурге из-за пандемии коронавируса открыты летние террасы заведений общепита. Большинство баров и ресторанов продолжают работать только в режиме "на вынос".

Параллельно Петербург может лишиться сотен баров и ресторанов. Причина – законопроект об ужесточении правил продажи алкоголя в жилых домах: если зал меньше 50-ти метров – не наливать. Закон уже принят во втором чтении. Цель – борьба с неблагополучными "наливайками".

Мы ранее сообщали, что откроется в Петербурге с 6 июля.

Фото: Instagram / @b4_bars_open