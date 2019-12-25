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Живую корову в Казахстане подвесили на кране и подняли на крышу многоэтажки
Сегодня, 15:29
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lesjasap

Живую корову в Казахстане подвесили на кране и подняли на крышу многоэтажки

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Инцидент попал на видеозапись местного жителя.

Живую корову в Казахстане подвесили на строительном кране и подняли на крышу многоэтажки. Об этом рассказали журналисты местного портала Tengrinews.kz. По данным прессы, инцидент зафиксирован в столице Нур-Султане. Кадры сняты очевидцем. На видео заметно, что животное ногами привязано к стреле крана. На вершине здания несколько мужчин сняли корову.

В ситуации разбирается департамент правоохранительных органов города. По факту  произошедшего ведется проверка. В полиции уточнили, что собираются привлечь нарушителей к ответственности. В Министерстве сельского хозяйства также отметили, что ведут собственную проверку.

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Фото: Pixabay.com

Теги: казахстан, корова, мвд, нур-султан
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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