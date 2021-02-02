Комплекс необходим для защиты воздушного пространства республики.

Минобороны Казахстана впервые показало ЗРК "Бук-М2Э". Военные распространили ролик, на котором демонстрируется многофункциональный зенитно-ракетный комплекс российской разработки. Он изготавливался на базе "Алмаза-Антея". Техника на гусеничном ходу была приобретена для защиты воздушного пространства республики.

Для защиты воздушного пространства страны впервые в войсках ПВО Казахстана появился новый современный многофункциональный зенитно-ракетный комплекс "БУК-М2Э", который является одним из самых эффективных представителей подобной техники пресс-релиз Минобороны Казахстана

Известно, что в составе купленного ЗРК находятся радиолокатор подсвета и наведения, станция обнаружения целей, командный пункт и пусковые установки. Для ремонта оборудования имеются мастерские и лаборатории. В Казахстане уверены, что основным преимуществом "Бука" является возможность производить быстрые запуски ракет по движущимся мишеням.

Казахстан увеличивает число авиарейсов в Россию с одного до трех в неделю.

Видео: ВК/ҚР Қорғаныс министрлігі-Министерство обороны РК