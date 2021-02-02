Минобороны Казахстана впервые показало ЗРК "Бук-М2Э". Военные распространили ролик, на котором демонстрируется многофункциональный зенитно-ракетный комплекс российской разработки. Он изготавливался на базе "Алмаза-Антея". Техника на гусеничном ходу была приобретена для защиты воздушного пространства республики.
Для защиты воздушного пространства страны впервые в войсках ПВО Казахстана появился новый современный многофункциональный зенитно-ракетный комплекс "БУК-М2Э", который является одним из самых эффективных представителей подобной техники
пресс-релиз Минобороны Казахстана
Известно, что в составе купленного ЗРК находятся радиолокатор подсвета и наведения, станция обнаружения целей, командный пункт и пусковые установки. Для ремонта оборудования имеются мастерские и лаборатории. В Казахстане уверены, что основным преимуществом "Бука" является возможность производить быстрые запуски ракет по движущимся мишеням.
Казахстан увеличивает число авиарейсов в Россию с одного до трех в неделю.
Видео: ВК/ҚР Қорғаныс министрлігі-Министерство обороны РК
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