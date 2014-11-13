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Казахстан увеличивает число авиарейсов в Россию с одного до трех в неделю
Сегодня, 14:38
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lesjasap

Казахстан увеличивает число авиарейсов в Россию с одного до трех в неделю

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Также республика на один рейс в неделю увеличит авиасообщение с Турцией.

Казахстан увеличивает число авиарейсов в Россию с одного до трех в неделю. Об этом говорится в заявлении местного комитета гражданской авиации от Министерства индустрии и инфраструктурного развития республики. Чиновники заявили, что такое решение принято в соответствии с решением межведомственной комиссии от 28 января 2021 года.

В соответствии с решением межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции разрешено увеличение регулярных пассажирских рейсов с Россией

заявление комитета

В Казахстане добавили, что также будут увеличены перелеты в Турцию (на один рейс еженедельно от Алма-Аты до Антальи и обратно) для турецкой стороны.

Представителю NASA в России отказали в визе.

Фото: Pixabay.com

Теги: авиасообщение, казахстан, открытие границ, туризм
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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Коновалов Максим
Сегодня 15:04

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