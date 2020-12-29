Население будут массово прививать от коронавируса с начала февраля.

Казахстан решил начать вакцинацию "Спутником V" раньше срока. Об этом сообщил коллегам на правительственном заседании глава Министерства здравоохранения республики Алексей Цой. Ранее исполняющий обязанности заместителя главы комитета фармацевтического контроля Нурлыбек Асылбеков заявлял, что в стране население будет массово прививаться от коронавируса российским препаратом с конца февраля.

20 января планируется выдача разрешения на разовый ввоз … к 1 февраля планируется начать вакцинацию против коронавирусной инфекции подлежащих групп населения Алексей Цой, глава Минздрава Казахстана

Чиновник уточнил, что 19 января будет подписано соглашение между Российским фондом прямых инвестиций и Карагандинским фармакологическим комплексом на поставку российской вакцины. В первом полугодии 2021 года Казахстан планирует привить два миллиона жителей, во втором - еще около 3-4 млн человек.

Правящая партия Казахстана "Нур Отан" победила на выборах в парламент.

Видео: YT / TENGRI TV