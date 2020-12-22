Журналисты засняли несколько этапов изготовления препарата для профилактики заражения коронавирусом.

Появилось видео с производства вакцины "Спутник V" в Казахстане. Кадры предоставили журналисты местного издания "Sputnik Казахстан". Они уточнили, что препарат изготавливается на базе "Карагандинского фармацевтического комплекса". Специалистам удалось заснять несколько этапов производства доз, а также их маркировки на конвейере.

Ранее пробная опытная партия препарата в размере 6 тысяч доз была перенаправлена в Россию для оценки ее качества. Полномасштабное промышленное производство вакцины в Казахстане запланировано на 12 февраля 2021 года. Старт будет дан после официальной регистрации "Спутника V". Власти страны намерены выпускать по 300 тысяч доз ежемесячно.

Массовая вакцинация в республике начнется с февраля следующего года. Первыми привьются граждане, находящиеся в категориях риска: педагоги, правоохранители, студенты, медицинские работники, пациенты с хроническими заболеваниями.

В Казахстане запустят совместное с РФ производство вакцин от COVID-19.

Видео: TG / Sputnik Казахстан