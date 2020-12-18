Производство будет запущено на следующей неделе.

В Казахстане запустят совместное с РФ производство вакцин от COVID-19 — оно будет вестись, в том числе, на экспорт. Об этом рассказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, производство будет запущено на следующей неделе. Казахский лидер отметил ведущую роль РФ в противодействии пандемии COVID-19, которая первая создала вакцину и преступила к массовой вакцинации.

Казахстан также разрабатывает собственный препарат, который демонстрирует хорошие результаты. Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана

Ранее мы писали, что в Петербурге начался первый этап вакцинации учителей.

Видео: kremlin.ru