Правящая партия Казахстана "Нур Отан" победила на выборах в парламент

В новом составе Мажилиса депутаты партии получат 76 мандатов.

Правящая партия Казахстана "Нур Отан" победила на выборах в нижнюю палату парламента. Об этом журналистам рассказал заместитель главы местной Центральной избирательной комиссии Константин Петров. Он представил итоги голосования. По данным ЦИК, победу представители "Света Отечества" ("Нур Отана") получили 71,09 процентов поддержки. Голосование за распределение мест в Мажилис состоялось 10 января.

Распределение голосов следующее: партия "Нур Отан" - 5 млн 148 тыс. 74 голоса, или 71,09% Константин Петров, представитель ЦИК Казахстана

Напомним, что семипроцентный барьер смогли преодолеть также политические партии "Ак жол" ("Светлый путь") и Народная партия Казахстана. Они получили 10,95% и 9,10% голосов соответственно. Эти партии допущены к распределению мандатов депутатов. "Нур Отан" получит 76 мандатов в новом составе парламента, "Ак жол" - 12 мест, Народная партия - 10 мест.

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