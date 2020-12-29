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Президент Казахстана исключил репрессивные меры против митингующих
Сегодня, 14:52
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Президент Казахстана исключил репрессивные меры против митингующих

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В стране проходят парламентские выборы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев исключил репрессивные меры против митингующих, выходящих на улицы в день парламентских выборов в стране. Глава государства сделал заявление на одном из избирательных участков в Нур-Султане.

Токаев заявил, что сотрудники полиции по отношению к протестующими будут действовать в рамках закона. 

Протестные настроения существуют во всех странах мира, как выяснилось

– заявил Токаев.

В стране проходят парламентские выборы – выбирают представителей нижней палаты парламента и местных органов власти.

Накануне страны ОПЕК+ договорились об уровне добычи нефти в феврале и марте. В феврале и марте 2021 года добычу нефти смогут увеличить две страны – Россия и Казахстан.

Видео: Хабар NEWS / YouTube

Теги: казахстан, митинги, репрессии
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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