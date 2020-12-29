Президент Казахстана исключил репрессивные меры против митингующих

В стране проходят парламентские выборы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев исключил репрессивные меры против митингующих, выходящих на улицы в день парламентских выборов в стране. Глава государства сделал заявление на одном из избирательных участков в Нур-Султане.

Токаев заявил, что сотрудники полиции по отношению к протестующими будут действовать в рамках закона.

Протестные настроения существуют во всех странах мира, как выяснилось – заявил Токаев.

В стране проходят парламентские выборы – выбирают представителей нижней палаты парламента и местных органов власти.

Накануне страны ОПЕК+ договорились об уровне добычи нефти в феврале и марте. В феврале и марте 2021 года добычу нефти смогут увеличить две страны – Россия и Казахстан.

Видео: Хабар NEWS / YouTube