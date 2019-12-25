С 1 февраля в стране прививают население российским препаратом.

Минздрав Казахстана назвал вакцину "Спутник V" эффективной и безопасной. Об этом на пресс-конференции сообщил министр местного здравоохранения Алексей Цой. Чиновник уточнил, что в стране с 1 февраля ведется массовая вакцинация от коронавируса российским препаратом.

Все вакцины, хочу подчеркнуть, которые допущены к вакцинации в Казахстане, являются проверенными и безопасными. Вы знаете, что сейчас поступила первая российская вакцина "Спутник V", наши коллеги по министерству здравоохранения и в регионах привились уже этой вакциной и остальные медицинские работники Алексей Цой, глава Минздрава Казахстана

Напомним, что в февраля к вакцинации также подключится вакцина "Спутник V", произведенная на базе казахстанского Карагандинского фармацевтического комплекса. Со второго квартала 2021 года правительство также будет прививать граждан местной вакциной QazCovid-in. В настоящее время препарат находится на третьей фазе проведения клинических испытаний.

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