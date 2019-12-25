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Житель Норильска вербовал помощников для террористов
Сегодня, 15:07
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lesjasap

Житель Норильска вербовал помощников для террористов

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ФСБ провела обыски в квартире подозреваемого.

Житель Норильска вербовал помощников для ИГ* (террористическая организация, запрещенная на территории России). Об этом рассказали представители пресс-службы надзорного ведомства по Красноярскому краю. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Его обвиняют по статье 205.1 УК РФ. В ней говорится о содействии террористической деятельности.

Установлено, что проникнувшись идеями радикального ислама, житель города Норильска осуществлял вербовку лиц для оказания медицинской и иной помощи боевикам

сообщение пресс-службы ФСБ по региону

Силовики провели обыск по месту жительства подозреваемого. Там ФСБ обнаружило средства связи, электронные носители данных, а также экстремистскую литературу и флаг террористов.

На Украине раскрыли ячейку террористов.

Фото: Piter.tv

Теги: норильск, регионы, фсб
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Терроризм, Новости России,

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