На Украине раскрыли ячейку террористов

СБУ задержали группу боевиков, которая хотела "отсидеться" на Украине после совершенных преступлений.

На Украине раскрыли ячейку ИГ (террористическая организация, запрещенная на территории России). Об этом рассказали в собственном аккаунте на Facebook представители национальной Службы безопасности. По данным силовиков, подозреваемые задержаны в Киевской области 11 февраля.

Известно, что лидер ячейки боевиков на Украине был объявлен в международный розыск в одной из стран Восточной Европы. Его обвиняют в участии в военных действия на территории Сирии. В СБУ отметили, что террористы подделывали российские и украинские паспорта. При помощи фальшивых документов они помогали нелегально проникать в страну уроженцам Ближнего Востока и Центральной Азии.

Силовики объяснили, что террористы планировали "отсидеться" на Украине после совершенных ими преступлений. Они также распространяли по стране запрещенную экстремистскую литературу. Во время обысков у задержанных оперативники нашли иностранную валюту, тротил, гранату. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело.

Украинца задержали по подозрению в работе на ФСБ.

Видео: FB / Служба безпеки України