ФСБ рассекретила новые документы о массовых казнях в Крыму

Во время ВОВ немцы убивали мирное население в концлагере "Красный".

ФСБ России рассекретила новые архивные документы о массовых казнях в Крыму в годы Великой Отечественной войны. В них говорится об убийстве мирного населения немецкими солдатами. Трагедия произошла в концлагере "Красный". Соответствующая информация опубликована пресс-службой Госсовета региона.

Чиновники уточнили, что одним из наиболее важных документов стала копия постановления 1969 года о возбуждении уголовного дела по массовым казням. В преступлении обвинялся арестованный на тот момент оберштурмбаннфюрер СС, начальник нескольких зондеркоманд Пауль Цаппа.

Этот преступник лично принимал участие в уничтожении мирных граждан в Крыму. Он был повторно арестован в ФРГ в 1967 году и осужден на пожизненное заключение за убийство почти 13,5 тысяч человек. Несмотря на такой суровый приговор, Пауль Цапп вышел на свободу в 1986 году и прожил долгую жизнь, скончавшись лишь в 94 года Владимир Бобков, вице-спикер Крыма

Бобков напомнил, что уголовное дело стало "детонатором", после которого в 19070-ых годах начался массовый сбор информации для проведения будущих судебных процессов в отношении нацистов. По мнению чиновника, случайная находка привела к большому политическому процессу, который перерос в международный диалог и первый военный трибунал.

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Фото: Госсовет Крыма