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Минобороны опубликовало архивные документы об обороне Заполярья в 1941 году
Сегодня, 7:58
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Минобороны опубликовало архивные документы об обороне Заполярья в 1941 году

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Материалы размещены в честь памятного Дня Неизвестного Солдата.

Минобороны России опубликовало на историко-познавательном портале архивные документы об обороне Заполярья во времена ВОВ. Событие приурочено ко Дню Неизвестного Солдата. Материалы о защите Мурманска летом и осенью 1941 года взяты из Центрального архива.

Публикация архивных документов периода ВОВ является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны

пресс-служба Минобороны России

Напомним, что 46 лет назад над сопкой Зеленый мыс в Мурманске появился мемориал "Защитникам советского Заполярья в годы ВОВ". Местные жители неофициально стали звать его "Алешей". В мемориал замуровали две капсулы. Одной содержит горсть земли из Долины Славы. Речь идет о месте, в котором велись ожесточенные бои на правом берегу реки Западная Лица. Там находился главный участок фронта Мурманской операции  в 1941 году. Во второй капсуле находится морская вода.с места гибели сторожевого корабля "Туман". 

Названы сроки поставки российских Су-57 в Алжир.

Фото: Pixabay.com

Теги: алеша, архив, вов, заполярье, минобороны, мурманск
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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