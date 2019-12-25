Заказчик может получить истребители пятого поколения через 5-7 лет.

Названы сроки поставки российских Су-57 в Алжир. Об этом рассказали журналисты издания "Репортер". По данным СМИ, Россия начнет поставлять заказчику самолеты пятого поколения на вооружение Военно-воздушных сил Алжира в течение следующих 5-7 лет. Этот процесс будет вестись параллельно с поставками истребителей для Воздушно-космических сил России. Авторы материала отметили, что к 2030 году вся партия (из 14 бортов) будет доставлена в Африку.

Судя по всему, первые российские истребители пятого поколения Су-57 в экспортном исполнении все-таки полетят в Африку. Множество СМИ из разных стран сообщают, что Алжир подписал контракт с Россией, стоимостью $2 млрд, на покупку 14 единиц этих превосходных и высокотехнологичных самолетов публикация Topcor

Напомним, что Россия официально не подтвердила заключенный с Алжиром контракт на поставку самолетов Су-57. На данный момент Алжир имеет на вооружении С-400, "Панцирь-СМ","Искандер" и другие системы российского производства.

Morocco World News: маневр США толкает Алжир на покупку российских Су-57.

Фото: Минобороны России