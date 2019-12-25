Morocco World News: маневр США толкает Алжир на покупку российских Су-57

Журналисты напомнили о прохладных отношениях между Алжиром и Марокко.

Morocco World News: маневр США толкает Алжир на покупку российских истребителей Су-57. По мнению авторов публикации, продажа Вашингтоном самолетов F-16 Марокко привел к тому, что Москва нашла нового покупателя для своей боевой авиации.

США поставляют Марокко 91% вооружения. Остальная часть приходится на Францию и Великобританию …. Россия является вторым по величине поставщиком оружия в страны Магриба, и Алжир – один из наиболее лояльных ее клиентов материал Morocco World News

Авторы публикации рассказали, что между Марокко и Алжиром существуют натянутые отношения. Они вызваны политическими противоречиями. Также Алжир давно показывает интерес к российской военной промышленности.

Ранее СМИ опубликовали данные о стремлении Алжира подписать контракт с РФ на закупку 14 самолетов Су-57. Сделка между сторонами оценивается в 2 млрд долларов. Приобретение российских истребителей сделает заказчика первой страной на южном берегу Средиземного моря, которая будет иметь самолеты-невидимки пятого поколения. Ряд изданий отмечает, что соглашение с Россией уже подписано местными властями.

Фото: Минобороны России