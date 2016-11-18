Россия в рейтинге дешевых цен на хлеб занимает 35-е место.

В Алжире продают самый дешевый хлеб в мире. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на открытые данные.

Средняя стоимость батона белого весом в полкилограмма среди 200 рассмотренных стран составила 138,04 рубля. В Алжире зафиксировали самую низкую цену. Стоимость хлеба в этой стране составляет 13,8 рубля. Вторым по этому показателю стал Тунис, где один батон продается за 15,4 рубля. Тройку лидеров замыкает Эсватини (16,2 рубля).

Самый дорогой хлеб оказался в Джибути. Один батон в стране продается по цене 748,7 рубля. Также в число лидеров по дороговизне хлеба вошли Бермуды (677,6 рубля) и Каймановы острова (499,7 рублей). Россия в рейтинге дешевых цен на хлеб занимает 35-е место с показателем 57,1 рубля.

Фото: pxhere.com