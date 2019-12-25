  1. Главная
ФАС выяснит причины резкого подорожания селедки
При наличии оснований ведомство примет меры антимонопольного реагирования.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выяснит причины резкого подорожания селедки в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным, опубликованным ранее в "Известиях", средняя стоимость соленой сельди в январе-сентябре 2025 года составила 375 рублей за 1 кг. Отмечается, что цена выросла на 28% по сравнению с прошлым годом.

В ФАС подчеркнули, что ведомство направило запросы в 37 рыбодобывающих организаций, которые осуществляют добычу водных биологических ресурсов. Служба анализирует информацию о первичной переработке и покупателях, а также данные об объемах реализуемой продукции. Кроме того, при наличии оснований ФАС примет меры антимонопольного реагирования.

Фото: pxhere.com

