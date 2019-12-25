Профессор Чеглов рассказал россиянам, стоит ли запасаться кофе

Хотя рост оптовых цен начался давно, розничные магазины долго могли поддерживать прежнюю цену благодаря запасам товара, закупленного ранее.

Цены на растворимый кофе в России продолжают удивлять потребителей: согласно данным Росстата, средняя стоимость килограмма этого напитка в сентябре преодолела психологическую отметку в 4 тысячи рублей. О причинах стремительного роста стоимости и дальнейших перспективах spb.aif.ru рассказал профессор базовой кафедры торговой политики Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

Основной причиной повышения цен на кофе является резкое подорожание сырья на международном рынке. Стоимость арабики за прошлый год взлетела в полтора раза, а цена менее дорогой робусты выросла на 40% за последние месяцы. Эксперты Международного органа по кофе (ICO) считают, что основными факторами становятся неблагоприятные природные условия в Бразилии, крупнейшем производителе кофе, а также введение пошлин США и возможное ужесточение экологических норм в Европе.

Хотя рост оптовых цен начался давно, розничные магазины долго могли поддерживать прежнюю цену благодаря запасам товара, закупленного ранее. Однако теперь эти запасы подошли к концу, и цены начали стремительно подниматься.

Эксперт подчеркивает, что факторы, влияющие на формирование цен, весьма разнообразны. Геополитическая обстановка оказывает сильное давление на поставки и производство, а сами покупатели демонстрируют повышенный спрос на кофе, воспринимая его как ежедневный напиток. По мнению Чеглова, дальнейшего падения цен ждать не стоит, скорее всего, они будут увеличиваться пропорционально уровню инфляции, составляя около 8% плюс дополнительно несколько процентов. Улучшение ситуации возможно только при стабилизации международной обстановки, но пока оснований для оптимизма нет.

