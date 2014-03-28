Парламент Алжира принял закон о компенсациях от Франции

По мнению экспертов, закон имеет символическое значение, однако у него может быть политическое влияние.

Парламент Алжира единогласно принял закон о компенсациях от Франции за колонизацию страны с 1830-го по 1962 год. Об этом сообщает The Guardian.

В законе отмечается, что Франция несет ответственность за "свое колониальное прошлое в Алжире и за те трагедии, которые оно повлекло за собой". В число преступлений включены ядерные испытания, внесудебные казни, разграбление ресурсов, а также "физические и психологические пытки". Также в документе говорится, что "полная и справедливая компенсация" является правом Алжира и его народа.

По мнению экспертов, закон имеет символическое значение, однако у него может быть политическое влияние. Имеется ввиду, что закон "знаменует разрыв в отношениях с Францией с точки зрения памяти". В МИД Франции после новости о его принятии заявили, что не комментируют "политические дебаты, имеющие место в других странах".

Фото: pxhere.com