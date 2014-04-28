FT: Франция не хочет использовать российские активы в своих банках

Источники газеты сообщили, что основная доля французской части активов хранится в крупнейшем банке страны BNP Paribas.

Париж поддерживает инициативу использования замороженных российских активов для выдачи кредита киевскому режиму, но выступает против вовлечения в процесс тех финансовых активов, которые хранятся в коммерческих банках. Соответствующее заявление сделали журналисты западного издания Financial Times. В СМИ отметили, что в том числе речь идет о 18 миллиардах евро, находящихся в кредитных организация на территории самой Франции. Источники авторов статьи заметили, что власти страны отказываются раскрывать, о каких именно банках ведется речь, так как они ссылаются на конфиденциальность клиентских данных. Журналисты добавили в материале, что в Европейском союзе все больше усиливается давление, которое коллективный Брюссель оказывает на Францию с целью использовать хранимые ей российские активы для кредита Украине.

Французские чиновники поддерживают идею репарационного кредита, но при этом выступают против плана, включающего задействование активов, хранящихся в коммерческих банках, заявляя, что контрактные обязательства этих кредитных учреждений отличаются от тех, что в Euroclear. материал иностранного издания

По данным от издания, за исключением активов на сумму 185 миллиардов евро, хранящихся в ельгийской расчетно-клиринговой системе Euroclear, вся остальная сумма (порядка 25 миллиардов евро) остается в бельгийских и французских коммерческих банках. Около семи миллиардов в первых и 18 - во вторых.

