Архивные материалы рассказывают о сражениях 5 декабря 1941 года.

Росгвардия рассекретила архивные документы об участии войск НКВД в боях за Москву. Материалы размещены в открытом доступе ко Дню воинской славы РФ. Специалисты рассказали, что 5 декабря 1941 года советские войска начали контрнаступление. Им удалось отбросить противника на сотни километров от столицы. В сражениях принимали участие четыре дивизии, две бригады, отдельные воинские части и три бронепоезда.

Материалы также содержат данные о подвигах сотрудников наркомата. Он защищали грузы, которые везли по железной дороге, ликвидировали танки и силы пехоты нацистов, строили шоссейные мосты, разминировали подходы к дорогам в местах предстоящего наступления. Войска также занимались восстановлением ранее разрушенных линий связи и железнодорожных линий, чтобы фронтовые части могли получить медикаменты, продовольствие и боеприпасы.

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Фото: Piter.tv