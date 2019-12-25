Житель Львовской области скончался после вакцинации Covishield

Данный случай стал четвертым по стране.

Житель Львовской области скончался после прививки препаратом Covishield, изготовленным в Индии. Данная вакцина разрабатывалась при участии шведско-британской фармацевтической компании AstraZeneca и Оксфордского университета. Об этом рассказал губернатор региона Максим Козицкий.

16 апреля умер мужчина 63 лет. По информации департамента здравоохранения Львовской областной госадминистрации (ОГА), 15 апреля 2021 года мужчина получил прививку против COVID-19 вакциной AstraZeneca/Covishield. Максим Козицкий, губернатор Львовской области

Эксперт напомнил, что данный летальный исход стал для Украины четвертым по счету после прививки вакциной от Covishield. Чиновники считают смерть "неблагоприятным событием после иммунизации". В настоящее время специалисты ведут расследования по причинам гибели пациента. Вопрос контролирует региональная группа оперативного реагирования от Минздрава.

На Украине началась вакцинация от коронавируса китайским препаратом CoronaVac.

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