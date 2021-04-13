В Киев прибыла партия из 215 тысяч доз вакцины.

На Украине началась вакцинация от коронавируса китайским препаратом CoronaVac. Соответствующее заявление во время брифинга сделал местный министр здравоохранения Максим Степанов. Чиновник уточнил, что медики используют для вакцинации препарат, разработанный фармацевтической компанией Sinovac Biotech.

Минздрав Украины завершил все процессы проверки, лабораторного контроля вакцины CoronaVac производства компании Sinovac Biotech. С сегодняшнего дня начинаем процесс вакцинации именно этой вакциной. Максим Степанов, глава Минздрава Украины

Первая партия CoronaVac поступила на Украину 25 марта. В страну прибыли 215 тысяч доз. В общей сложности Киев заказал у китайского производителя порядка 1,9 млн доз препарата. Оставшиеся препараты будут доставлены за апрель-май текущего года.

Напомним, что до этого врачи на Украине прививали население произведенным в Индии препаратом Covishield, созданным компанией AstraZeneca при участии Оксфордского университета. В страну завезено около 500 тысяч доз вакцины.

Китай одобрил для широкого применения вакцину от коронавируса компании Sinovac Biotech.

Фото и видео: Facebook/Міністерство охорони здоровя України