Ранее препарат использовался только для групп повышенного риска заражения.

Китай одобрил для широкого применения вакцину от коронавируса компании Sinovac Biotech. Об этом сообщается на официальном сайте государственного регулятора - управления по контролю за фармацевтической продукцией. Известно, что препарат является инактивированной вакциной для профилактики заражения COVID-19.

В тексте сообщения уточняется, что производителю вакцины местные власти разрешили делать поставки Sinovac Biotech на внутренний рынок Китая. Ранее этот препарат использовался исключительно для вакцинирования категорий из группы риска - медицинского персонала, полицейских, таможенников, государственных чиновников и уборщиков.

Напомним, что компания Sinovac Biotech базируется в Пекине. В 2020 году она объявила о привлечении инвестиций в размере более 500 млн долларов для ежегодного производства 600 млн доз вакцины.

В Бразилию доставили первую партию вакцины AstraZeneca.

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